De dominantie van Jumbo-Visma in etappe 1

Team Jumbo-Visma maakte in eigen land meteen indruk door de ploegentijdrit in Utrecht overtuigend te winnen. Onderweg werden er spectaculaire beelden gemaakt van de teams.

Na afloop was de sfeer bij de finish bij de Jaarbeurs dan ook goed voor de Nederlandse ploeg, die Robert Gesink de eer van eerste drager van de rode trui van deze Vuelta gegund zag worden.

La Vuelta | On-board beelden van de viering van etappe 1 van Team Jumbo-Visma

Van Poppel loodst Bennett naar sprintzeges

Of het nou in Utrecht of in Breda is, het maakt Sam Bennett en Danny van Poppel weinig uit. Het duo van Bora-Hansgrohe was twee keer succesvol.

La Vuelta | On-Board hoogtepunten van etappe 2

Sam Bennett is zijn super lead-out na afloop dankbaar.

La Vuelta | On-Board beelden van een winnende Sam Bennett

