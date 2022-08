La Vuelta | "De winnaar komt vanuit het peloton" - Mads Pedersen vol vertrouwen voor zevende etappe

"De vlucht gaat het vandaag niet halen. De winnaar komt vanuit het peloton", sprak Pedersen voorafgaand aan de zevende etappe. Het plan is simpel. "Het team gaat de druk op de klim opvoeren om zo het peloton kleiner te maken en mijn kansen te vergroten."

De Deen is blij met zijn vorm. "In het verleden zou ik een klim zoals vandaag uit de weggaan. Maar met de benen van de laatste maanden kan ik hier goed mee omgaan."

"Het is nog steeds geen beklimming die mij goed ligt, maar ik moet er wel beter overheen kunnen komen dan de meeste andere sprinters. Deze kans moet ik pakken."

