De vier demonstranten hadden volgens Eurosport-commentator Bobbie Traksel die bij het incident was, bordjes vast met daarop de tekst: “Fietsen op een dode aarde lukt niet.” Ook wezen ze volgens Traksel naar het bedrijf INEOS, wat als chemiebedrijf een van de vervuilendste bedrijven op aarde is.

Dit gebeurde allemaal op slechts vijftig meter van het startpodium voor de Jaarbeurs. De renners van INEOS Grenadiers zagen dit dus voor hun ogen gebeuren.

Het waren vooral wielerliefhebbers die naar het startpodium waren gekomen die de demonstranten van het parcours verwijderden. Ze werden van het parcours gesleurd of over de dranghekken getild.

Actievoerders worden over de dranghekken geworpen Foto: Eurosport

Traksel grapt in podcast Kop over Kop dat ze wel een beetje dom waren: “Je moet voor de camera staan, maar zij gingen naast de camera zitten, waardoor dit nooit te zien was. De volgende keer kunnen ze er beter voor gaan zitten als ze dat willen.”

Tour de France

De Tour de France dit jaar werd ook een aantal keer opgeschrikt door demonstraties. In de tiende etappe werd de koers tijdelijk geneutraliseerd omdat activisten zichzelf hadden vastgeketend op het parcours. Ook in de negentiende etappe moest de koers worden stilgelegd vanwege demonstraties.

