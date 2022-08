Deze Nederlanders starten in de Vuelta van 2022.

Sam Oomen (Jumbo-Visma)

Robert Gesink (Jumbo-Visma)

Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

Thymen Arensman (DSM)

Joris Nieuwenhuis (DSM

Wout Poels (Bahrain-Victorious

Daan Hoole (Trek-Segafredo)

Oscar Riesebeek (Alepecin-Deceuninck)

Jetse Bol (Burgos-BH)

Jumbo-Visma

Het team met de meeste Nederlanders in de ploeg is Jumbo-Visma. Waar de gele brigade in Frankrijk slechts één Nederlanders meenam, staan nu drie Nederlandse renners aan het vertrek.

Kopman van Jumbo-Visma is Primoz Roglic. De Sloveen moest in de Tour nog opgeven vanwege een harde valpartij in de eerste week, maar is net op tijd fit voor de Vuelta. Toch zijn er vraagtekens over zijn vorm.

Sam Oomen en Robert Gesink zullen Roglic beschermen in het hooggebergte. Samen met Amerikaan Sep Kuss zijn zij de belangrijkste knechten van de ploeg zodra het bergop gaat. Sam Oomen zal waarschijnlijk proberen zo lang mogelijk dicht te staan in het klassement om het kopmanschap over te nemen, mocht Roglic vroeg uitvallen.

Met Mike Teunissen heeft Jumbo-Visma een sterke man voor op het vlakke. Teunissen, die volgend jaar een overstapt maakt naar Intermarché-Wanty-Gobert, is in staat om gaten te dichten en Roglic te begeleiden in de laatste kilometers. Al zal de voormalig geletruidrager met zijn prima sprint ook zelf mee kunnen doen voor de ereplaatsen.

Sprint

Danny van Poppel. Hij was zondag nog belangrijk voor Fabio Jakobsen in zijn Een andere man die we in de sprints zullen zien, is. Hij was zondag nog belangrijk voor Fabio Jakobsen in zijn winst op het Europees Kampioenschap . Jakobsen had volgens hem zelf een van de beste lead-outs ter wereld . Van Poppel zal in Nederland en Spanje de sprint aantrekken voor Sam Bennett. Mogelijk kan hij zelf ook een keer voor eigen kansen gaan. De Ier is dit seizoen namelijk hopeloos uit vorm en won slechts een sprint dit jaar.

Berggeiten

In het hooggebergte kunnen we ook mooie dingen verwachten van onze landgenoten. Wilco Kelderman is schaduwkopman in de sterrenformatie van BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg heeft Girowinnaar Jai Hindley en Sergio Higuita in het team. De man die volgend jaar zal rijden voor Jumbo-Visma zal hen ondersteunen, maar ook voor eigen succes mogen rijden.

Thymen Arensman krijgt voor het eerst in een grote ronde het kopmanschap toebedeeld. De jonge renner uit de Betuwe verraste vorig jaar met een tweede plaats in de afsluitende tijdrit. Dit jaar reed hij als knecht van Romain Bardet een sterke Giro. Hij is ook in vorm, want in Polen won hij zijn eerste wedstrijd ooit als prof. Met Joris Nieuwenhuis heeft hij ook een Nederlandse knecht in de ploeg.

Knechten

Ook Wout Poels staat vrijdag aan de start. Hoewel Poels al tweemaal zesde werd in de Ronde van Spanje gaat hij niet als kopman van start. Poels zal zijn kopman Mikel Landa ondersteunen.

Boy van Poppel en Dylan van Baarle zullen ook een ondersteunende rol hebben deze Giro. Van Poppel staat in dienst van kopmannen Pozzovivo en Meintjes bij Intermarché. Van Baarle van de sterke INEOS-ploeg met Richard Carapaz, Ethan Hayter en Tao Geoghegan Hart.

Jetse Bol is de enige buitenlander in het Spaanse continentale team Burgos-BH. Bol reed al vijf keer eerder een Ronde van Spanje. In 2019 werd hij al eens tweede in een etappe. Deze Vuelta zal hij door aan te vallen die prestatie proberen te verbeteren.

Debutanten

Er staan drie Nederlandse debutanten aan de start. Daan Hoole, Oscar Riesebeek en Joris Nieuwenhuis startten nog nooit eerder in een Ronde van Spanje. Voor de 23-jarige Hoole is het zelfs zijn eerste grote ronde.

