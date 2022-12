De daadwerkelijke presentatie van de Vuelta is pas in januari, maar nu al zijn dus de eerste details duidelijk geworden. Guillén deed dit tijdens een bijeenkomst van Carrefour, het bedrijf dat de sponsor is van de rode leiderstrui.

"Qua parcours zal het de meest spectaculaire Vuelta worden, maar later moeten we dat interpreteren op de manier waarop de renners het als hoofdrolspelers in gaan vullen. De Vuelta 2023 zal het publiek zeer goed bevallen", aldus de directeur.

De Vuelta zal op 26 augustus van start gaan in Barcelona en eindigt traditioneel in hoofdstad Madrid. Onderweg worden Andorra en Frankrijk aangedaan en zullen de Tourmalet en de Angliru de hoogtepunten van het parcours vormen. Vooral de Angliru zal in de slotweek van cruciaal belang zijn.

"De bergen gaan ongetwijfeld de doorslag geven en in de laatste week kan nog van alles gebeuren. Er zal een individuele tijdrit zijn, klassieke etappes en zeven aankomsten bergop", aldus Guillén.

Pogacar en Evenepoel

De Vuelta hoopt op een zo sterk mogelijk deelnemersveld en zet hoog in. Guillén wil onder anderen titelverdediger Remco Evenepoel aan de start zien en hoopt ook op tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

"Evenepoel gaat de Giro rijden en niet de Tour. Het zou mooi zijn als hij hier zijn titel komt verdedigen. We willen de beste renners en we hebben een speciale wens om jonge Spanjaarden als Carlos Rodriguez en Juan Ayuso te zien. Dat is een groot doel."

De directeur werd door de Spaanse collega's van Eurosport ook gevraagd naar de mogelijke komst van Tadej Pogacar, die in 2019 zijn grote doorbraak beleefde in de Vuelta: "Het is mijn allergrootste wens dat hij komt."

Over een andere verandering, namelijk dat het WK nu voor de Vuelta verreden wordt, kan Guillén niets zeggen: "Ik weet niet wat voor effect dat zal hebben op de Vuelta, omdat er geen precedent is.We hebben de start een week uitgesteld, zodat er wat meer ruimte is voor herstel."

