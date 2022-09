"Dit zou niet mogen gebeuren", zo begint de Sloveen zijn relaas op de website van zijn ploeg. "Mensen gaan heel makkelijk door met het leven alsof er niks gebeurd is, maar dat gaat voor mij niet op. Dit is niet hoe ik sport wil bedrijven en dat wil ik heel duidelijk maken."

Voor Roglic is het helder wat er gebeurd is. Fred Wright reed hem vanachter aan, terwijl de Brit het overzicht op de situatie had moeten houden: "Deze val werd niet veroorzaakt door een slechte weg of een gebrek aan voorzieningen, maar door het gedrag van een renner. Ik heb geen ogen in mijn rug."

ONDERZOEK

Roglic krijgt in zijn verwijten bijval van ploegdirecteur Richard Plugge, die na de botsing tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen een werkgroep in het leven riep om de veiligheid in het peloton te verbeteren: "Onderzoek wijst uit dat in bijna de helft van de valpartijen die veroorzaakt wordt door een andere renner."

"Tien jaar geleden", zo gaat Plugge verder, "waarschuwden oudere renners al voor het gevaarlijke gedrag van jongere renners en diezelfde discussie wordt nog steeds gevoerd. Er moet iets veranderen en dus is het goed dat Primoz zich uitspreekt."

