Ad

Sergio Higuita

Vuelta a España La Vuelta | Wanty met Meintjes en Thijssen als speerpunten aan de start 2 UUR GELEDEN

De 25-jarige Sergio Higuita is een van de vele renners van BORA-hansgrohe die hoge ogen kan gooien tijdens deze Vuelta. In het kielzog van zijn ploeggenoten Jai Hindley en Wilco Kelderman kan de pocketklimmer voor zowel etappezeges als het algemene klassement gaan.

Met de vorm zit het bij Higuita wel goed, hij won dit seizoen al vier etappes en pakte knap de eindoverwinning in de Ronde van Catalonië. De Colombiaan rijdt pas zijn tweede Vuelta, in 2019 verraste hij, in zijn debuutjaar als prof, de hele wielerwereld door in de achttiende etappe Primoz Roglic te verslaan.

Kaden Groves

Kaden Groves is deze Vuelta de sprintkopman van zijn ploeg Team BikeExchange-Jayco. Hij brak dit seizoen definitief door met overwinningen in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Turkije. Wij verwachten daarom dat hij in zijn grote ronde-debuut direct gaat meestrijden om de etappezeges.

De 23-jarige Australiër krijgt met Lawson Craddock, Callum Scotson, Michael Hepburn, Luke Durbridge en Kelland O’Brien bovendien een prima sprinttrein mee om hem naar een overwinning te loodsen.

Thibaut Pinot

Thibaut Pinot verscheen enigszins verrassend op de startlijst van zijn ploeg Groupama-FDJ. De Fransman ging in de Tour de France op jacht naar ritzeges, maar die missie mislukte volledig.

In de Vuelta krijgt de klimmer voldoende nieuwe kansen op dagsucces. De verwachting is dan ook dat Pinot wederom voor de aanval kiest en het klassement links laat liggen. In dat geval kun je hem alvast opschrijven voor de kopgroep in bergetappes.

Ethan Hayter

Na Wout van Aert en Mathieu van der Poel kunnen we gerust stellen dat er een nieuw multi-talent op het wereldtoneel is verschenen. De 23-jarige Ethan Hayter maakt dit seizoen grote indruk op veel verschillende terreinen.

Zo won de jonge Brit bijvoorbeeld een sprintetappe in de Ronde van Noorwegen, de proloog en een heuvelrit in de Ronde van Romandië, werd hij nationaal tijdritkampioen van Groot-Brittannië en pakte hij onlangs nog de eindoverwinning in de Ronde van Polen. Genoeg kansen dus voor de nieuwe superster van INEOS Grenadiers.

Ronde van Noorwegen | Hayter sprint naar overwinning en Evenepoel raakt leiderstrui kwijt

Juan Ayuso

De enige tiener in deze lijst van smaakmakers is de Spanjaard Juan Ayuso. Het talent van UAE Team Emirates is bezig met zijn eerste volledige seizoen als prof en maakt daarin direct grote indruk.

Ayuso werd dit seizoen al vijfde in de Ronde van Catalonië, vierde in de Ronde van Romandië en won de Baskische eendagskoers Circuito de Getxo, waar hij onder anderen Wilco Kelderman, Alejandro Valverde en Jai Hindley versloeg. De negentienjarige klimmer zou in de schaduw van zijn kopman Joao Almeida wel eens een gooi kunnen doen naar een top tien in het eindklassement.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon

Vuelta a España La Vuelta | 'Alto de Amerongse Berg' levert peloton geen schrik op, maar wél een bergtrui 19 UUR GELEDEN