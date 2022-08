Sam Bennett had dit seizoen voor de Vuelta slechts één zege op zijn naam staan. Na drie dagen fietsen in Nederland heeft hij die score met 200% vergroot. De Ier pakte etappeoverwinningen in elke Vuelta die hij startte: twee in 2019, één in 2020 en tot dusver twee in 2022.

In dit succesvolle team rijdt naast lead-outman Danny van Poppel ook Wilco Kelderman. De Nederlander die volgend seizoen verhuist naar Jumbo-Visma heeft een vrije rol binnen de ploeg. Naast Kelderman zijn ook Sergio Higuita en Hindley met klassementsambities aan deze Vuelta gestart.

Hoewel Kelderman heeft genoten van zijn dagen in Nederland, waren zijn ploeggenoten niet altijd blij: “Zij klagen de hele tijd, maar ik vind het leuk om in mijn eigen land te rijden en dat al de mensen je aanmoedigen”

Dat de sprinter in zijn ploeg zo goed zou rijden komt voor Kelderman ook wel uit de lucht vallen. “Ik had het niet verwacht, maar ik had wel vertrouwen in Sam en dat heeft hij ook laten zien, maar twee overwinningen is fantastisch.”

