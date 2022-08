"Het leek op een dag met slechte benen, maar dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Het is natuurlijk ook relatief. Oké, er waren er drie beter. Maar daarachter deed Primoz nog steeds heel goed werk om zijn verlies te beperken", sprak Engels voor de start van de zevende etappe.

"We gaan voor meer"

De Nederlandse ploegleider moest wel erkennen dat hij op meer had gehoopt. "Een super-Primoz had kunnen volgen. Dus we gaan wel voor meer dan wat we gisteren hebben gezien."

'En natuurlijk was hij teleurgesteld. Maar niet te veel. We hebben al snel het vizier gericht op alles wat nog gaat komen. Met een minuut achterstand in het algemeen klassement is er nog steeds alles om voor te rijden."

Rest van de ploeg

Ook maakt Engels zich geen zorgen over de rest van de ploeg die tijdens de slotklim weinig voor Roglic kon betekenen. "We zitten heel dicht bij het topniveau, maar zijn er nog net niet. Ik weet niet waar dat aan ligt."



"Vorig jaar was dat overigens niet anders. Tijdens de eerste bergetappe konden de ploeggenoten van Primoz ook niet mee en groeiden zij later alsnog naar dit niveau toe. Ik heb er vertrouwen in dat we nu weer die stap kunnen maken."

