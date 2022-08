Evenepoel reed op zes kilometer van de finish weg bij de groep favorieten. Alleen Enrique Mas kon hem volgen. Hoewel hij nauwelijks dichterbij latere winnaar Vine kwam, reed hij steeds verder weg bij zijn andere concurrenten voor het klassement. Na de finish lag er voor hem als beloning een rode trui.

“Ik ben super trots en blij. Het is een droom voor mij die uitkomt. Op een aankomst bergop zo rijden is een droom die uitkomt. Dit is waarom we hier zijn als team. We kunnen alleen maar trots zijn. Ik hoop dat we dit gevoel vast kunnen houden”, zegt hij na de finish.

Ad

WAAR KIJK JE?

Vuelta a España La Vuelta | "Laatste kilometer dacht ik aan haar" - Vine draagt overwinning op aan team en vrouw 3 UUR GELEDEN

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Dit is het parcours van etappe 7 - één flinke berg tussen Camargo en Cistierna 3 UUR GELEDEN