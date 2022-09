Etappe twintig was de laatste echte etappe van deze Vuelta. De rit van vandaag bood de vluchters een kans voor dagsucces en de klassementsmannen een laatste poging om een plek te winnen. Toch was de versnelling van Movistar op de Puerto de Navacerrada een verrassing. Het bleek echter een schijnaanval te zijn van de Spaanse ploeg.

Ervaring op kop

Ad

Een dertigtal renners wisten uit het peloton te ontsnappen om vervolgens vrijwel de hele etappe versnipperd in kleinere groepjes te koersen. De meest opvallende namen waren: Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Robert Gesink, Richard Carapaz, Enric Mas, Sergio Higuita en Louis Meintjes. Pas op 57 kilometer van de meet was er een samensmelting van de verschillende vluchters.

Vuelta a España La Vuelta | Evenepoel reageert op criticasters - “Heb mijn pedalen laten spreken na kritiek" EEN UUR GELEDEN

Het tempo is het peloton werd steeds hoger en van de kopgroep bleef het vrij constant. De kilometers tikten weg. Op de voorlaatste klim van de dag, met nog 40 kilometer te gaan, begon het peloton aan de koers. Althans, Movistar begon. De witte truien van de Spaanse ploeg waren ineens op kop van het peloton terug te vinden en het tempo werd opgeschroefd. En toen Carlos Verona als laatste knecht van Mas van kop af stuurde probeerde de nummer twee van het algemeen klassement het. Maar Evenepoel zat direct op het wiel van zijn grootste concurrent en keek hem daarna even strak in de ogen aan.

Klassementstrijd

Vervolgens kwamen er nog wel wat aanvalletjes van Thymen Arensman en Juan Ayuso, maar Evenepoel liet zich niet opjagen en reed op zijn eigen tempo steeds terug naar de rest van de klassementsmannen.Ondertussen waren Richard Carapaz, Sergio Higuita en Louis Meintjes weggereden uit de kopgroep. Het drietal had een voorsprong van een kleine minuut op de achtervolgende groep waar Robert Gesink op kop reed.

Met nog 15,5 kilometer te gaan versnelde Carapaz. Higuita sprong snel op het achterwiel van de bergkoning van deze Vuelta. Meintjes kon de tempoversnelling niet aan.d oor een moordend tempo van Joao Almeida verdwijnt de voorsprong van de twee koplopers als sneeuw voor de zon. Carapaz zet vlak voor de top van de Puerto de Cotos alles op alles om weg te blijven bij de jagende klassementsmannen. De voorsprong van de Ineos-renner is iets meer dan twintig seconden.

Arensman

Met 3,6 kilometer te gaan is het Thymen Arensman die weg springt uit de groep met klassementsmannen, maar de Nederlander strandt op veertien seconden van de winnaar van de dag: Richard Carapaz. De Ecuadoriaan pakt zijn derde ritzege van deze Ronde van Spanje.

Evenepoel wint La Vuelta 2022

Remco Evenepoel is inmiddels ook zo goed als zeker van zijn eindzege van deze Vuelta. De jonge Belg kwam vandaag geen moment in de problemen. Met meer dan twee minuten voorsprong domineerde hij daadwerkelijk deze Vuelta. Het gemis van Roglic zorgde jammer genoeg voor een tamelijk spanningsloze laatste week.

La Vuelta | Belg wint na 44 jaar weer grote ronde - Evenepoel in tranen aan de finish

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Klassementen - Evenepoel onbetwiste nummer één, Arensman klimt nog een plekje EEN UUR GELEDEN