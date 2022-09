Het was een duo, vermoedelijk vader en zoon, gelukt om door te dringen tot de passage na de finish en hoewel ze netjes achter de hekken stonden te kijken naar de zojuist binnen gekomen Evenepoel, was de dag pas echt geslaagd met een fotomomentje met de Belg. Of toch op z’n minst een handtekening.

Evenepoel weigerde een foto, waarna hem een rode trui werd toegeworpen onder het mom van ‘graag hier tekenen’. Ook daar ging hij niet op in. Iedereen stond elkaar een beetje raar aan te kijken, waarna de regisseur weg schakelde. Het fragment ging vervolgens viral.

Alles en iedereen vond iets van de actie van Evenepoel, zoals alles en iedereen altijd iets vindt van Evenepoel, maar onderaan de streep is er een handtekening uitgedeeld. Dit bevestigde de nummer één van het algemeen klassement kort voor de start van etappe achttien, met klimfinish op de Alto de Piornal.

“Ik heb uiteindelijk een handtekening gegeven”, reageerde Evenepoel. “Het ging me vooral om het gebrek aan respect voor mijn herstel. Ik kreeg nul tijd om even te herstellen, niet eens een minuut. Daar ging het me om. Later heb ik alsnog een krabbel gegeven.”

Hoewel eerst werd geopperd dat Evenepoel wellicht coronazorgen had richting de twee fans, blijkt daar geen sprake van. “Corona? Als ik me daar druk om moet maken, verlies ik energie die ik hard nodig heb, daar probeer ik me zo min mogelijk mee bezig te houden.”

