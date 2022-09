La Vuelta | Evenepoel doet op terugweg na valpartij bij jury-auto beklag over motoren

Zowel Evenepoel als Van Wilder liep schaafwonden op bij de val. De Belg leek er ‘zwaarder’ aan toe dan Van Wilder en de meeste schaafwonden te hebben overgehouden aan de glijpartij over het asfalt. De koersbroek van Evenepoel was kapot en er zat wat bloed op zijn been.

Ook schudde de rodetruidrager wat met zijn hand, waaruit zou kunnen blijken dat hij zich pijn heeft gedaan. Evenepoel kiest er net als Mathieu van der Poel meestal voor om tijdens de koers geen handschoenen te dragen.

Evenepoel en Van Wilder keerden snel weer terug in het peloton, waarna ze de etappe vervolgden. Maar niet voordat Evenepoel tijdens de terugweg even buurten bij de jury-auto om zijn beklag te doen over naar verluidt stilstaande motoren. Op basis van de beschikbare beelden leek het wat vergezocht, maar de renner kan een beter zicht op de situatie hebben gehad.

Het is de tweede dag op rij dat een grote naam van Quick-Step ten val kwam. Tijdens de elfde etappe van woensdag verdween Julian Alaphilippe uit koers toen hij zijn schouder lelijk blesseerde. Evenepoel noemt de opgave van Alaphilippe een gemis

