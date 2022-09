Verbouwereerd stond Evenepoel voor de camera. Niet gek nadat hij een paar minuten volledig door emoties overmand met zijn hoofd in zijn handen stond. “Ik weet niet wat er nu door me heen gaat”, liet hij hoofdschuddend weten.

Kritiek

“Na alle kritiek van afgelopen jaar heb ik mijn pedalen laten spreken”, zei Evenepoel. De Brusselaar stond vorig jaar op het wereldkampioenschap en de olympische wegwedstrijd onder grote druk in de pers nadat hij dom gereden zou hebben en Wout van Aert alleen kwam te staan.

Volgens commentator Jeroen van Belleghem komt de kritiek op Evenepoel voornamelijk door zijn excentrieke karakter. “Hij heeft een vrij uitgesproken mening en heeft veel zelfvertrouwen. In die zin is hij onbelgisch.”

Nerveus

De afgelopen drie weken heeft Evenepoel zijn benen en de pedalen laten spreken. “Ik moest gewoon volgen, de etappe maakte me niet uit. Jullie zagen het misschien niet maar ik was super nerveus. Ik kon niet slapen omdat ik niet zou weten wat er op me afzou komen in deze moeilijke etappe.”

Met de zege van in de Vuelta voegt de slechts 22-jarige Belg een nieuwe zege toe aan een erelijst die dit jaar uitstekend gevuld is. “Ik win een monuement, opnieuw San Sebastian, win drie etappes en de eindzege in de Vuelta en ga in december trouwen. Een beter jaar dan dit kan ik niet voorstellen.”

