“Er moeten veel meer maatregelen genomen worden om de Vuelta af te sluiten”, vindt de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl. “De enige optie is om de laatste vijf kilometer van de etappe met hekken af te zetten. Dan kan niemand er meer door.”

De baas van de Vuelta, Javier Guillén, reageerde in de krant AS laconiek op de zorgen rondom de coronagolf in het peloton. “De meeste gevallen vertonen geen symptomen. Je moet blijven afgaan op de statistieken en optimistisch blijven. Iedereen die positief is getest, is nu uit koers en kan dus niemand meer besmetten.”

Nachtmerrie

De besmettingen in het peloton hebben een grote invloed op de vorm van het algemene klassement. Met Pavel Sivakov en Simon Yates moesten eerder deze week twee podiumkandidaten de strijd staken.

De vrees is dat er de komende dagen nog meer klassementsrenners door positieve testen uit het klassement duikelen. Ook Remco Evenepoel zelf is daar bang voor. Hij rijdt met ruime voorsprong in de rode trui. “Dat zou een nachtmerrie zijn.”

