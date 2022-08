Remi Cavagna was de eerste renner die een serieuze tijd neerzette en op de hot seat mocht plaatsnemen. Voorafgaand had de ploegleiding besloten dat de Fransman zich niet volledig mocht inspannen, omdat hij de komende dagen nog belangrijk moet zijn voor Remco Evenepoel. Blijkbaar wist hij Patrick Lefevere echter toch te overtuigen, want de tijd was scherp.

Van Rohan Dennis werd vooraf verwacht dat hij wellicht kon wedijveren met Cavagna, maar de Australiër van Jumbo-Visma was meer dan 1:20 minuut langzamer en stelde teleur. Vervolgens kwam lange tijd niemand in de buurt van Cavagna en dus was het wachten op kanonnen als Roglic en Evenepoel en de Nederlanders.

Wilco Kelderman is normaal gesproken geen slechte tijdrijder, maar vandaag had hij geen topdag en gaf hij bijna drie minuten toe op Cavagna. Daarom moest naar Thymen Arensman gekeken worden om de eer van Nederland te verdedigen, maar ook de renner van Team DSM kon geen indruk maken.

Onderweg bleek een aantal klassementsrenners verrassend goed onderweg. Zo waren mannen als Lopez, O'Connor, Yates, Sivakov, Rogriguez, Ayuso en Mas sneller dan gedacht bij het eerste tussenpunt. Alleen Hindley reed een hele slechte tijdrit van de klassementsrenners. De Australiër werd zelfs ingehaald door Miguel Angel Lopez. Ook Almeida was goed onderweg, tot hij in de slotfase een blunder maakte. De Portugees reed per ongeluk de afleiding voor de auto's in en verloor kostbare seconden.

La Vuelta | Almeida fietst verkeerd

Topfavorieten aan zet

De goede tijden bleken echter allemaal relatief, want bij het eerste tussenpunt werd duidelijk dat Evenepoel vandaag een klasse apart was. Meer dan twintig seconden winst boekte de Belg al in de eerste kilometers.

Ondertussen zette Roglic eindelijk een tijd neer die sneller was dan die van Cavagna en dus kon de Fransman na lang zitten van de hot seat af. Enric Mas liet in de laatste kilometers veel tijd liggen en dus was het nog even de vraag of de Spanjaard ingehaald zou worden door Evenepoel.

Dit was niet het geval, maar lang was het wachten niet op Evenepoel. In 33:18 kwam het supertalent over de streep en dus pakte hij een gigantische winst op alle concurrenten van het klassement. De achterstand van Roglic op Evenepoel is inmiddels 2:41 minuut.

