Herrada won eerder in 2019 al eens een etappe in de Vuelta. In een bergetappe versloeg hij toen Dylan Teuns. De Spanjaard was onderdeel van de kopgroep die vrij vroeg in de etappe werd gevormd. Het peloton liet de vluchters nooit verder dan vijf minuten wegrijden, maar misrekenden zich op het einde alsnog.

De kopgroep met verder nog Fred Wright, Harry Sweeny, Jimmy Janssens en Samuele Battistella bleef het aanstormende peloton een halve minuut vooruit. Wright is er met zijn derde plaats voor de tweede keer in deze ronde heel dichtbij. De Brit van Bahrain-Victorious werd in vijfde etappe ook al eens derde.

Bennett buigt maar breekt niet

Op de enige klim van de dag, de Puerto de San Glorio, probeerde Trek-Segafredo in dienst van Mads Pedersen om de groene truidrager Sam Bennett te lossen. De Ier van BORA-hansgrohe loste net voor de top, maar kon na de afdaling gemakkelijk weer terugkeren.

Helemaal voor niets was het werk van de Amerikaanse ploeg niet, want Tim Merlier en Pascal Ackermann konden niet volgen en zagen we niet meer terugkeren in het peloton. Uiteindelijk voorkwam de kopgroep dat de overgebleven topsprinters voor de overwinning konden strijden. Mads Pedersen wacht daardoor nog steeds op zijn eerste zege in deze Vuelta.

Klassement ongewijzigd

In het algemeen klassement verandert niets. De favorieten hielden zich rustig en dat betekent dat de Belg Remco Evenepoel ook morgen de rode trui om de schouders mag dragen.

