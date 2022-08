Dit artikel wordt bijgewerkt als er meer renners bekend gemaakt worden.

La Vuelta | Pogacar toch niet van start in Vuelta, focus op WK

* De start van Primož Roglič is alles behalve zeker. De winnaar van La Vuelta 2021 kampt nog altijd met de gevolgen van zijn val van de Tour de France.

* López werd op 22 juli geschorst door zijn ploeg vanwege verdenkingen in een dopingonderzoek. Inmiddels is de schorsing weer ingetrokken en lijkt het er op dat López toch wel gaat starten in La Vuelta.