Remco Evenepoel liet voor het eerst deze Vuelta een teken van zwakte zien. De Belg kon niet reageren op een aanval van zijn concurrent Primoz Roglic. Hij verloor 52 seconden op de Sloveen. Ploeggenoot Van Wilder relativeert het verlies: “Een slechte dag kan gebeuren, dat is geen probleem. Roglic verloor tijd op andere dagen.”

“Remco ging op zijn eigen tempo naar boven en verloor een beetje tijd”, zei de 22-jarige. “Het waren geen tien minuten ofzo, maar vijftig seconden. Niets om je zorgen over te maken.”

Ad

“Morgen zien we het wel, en daarna is de rustdag. Dan zullen we zien waar we staan. Ik denk echt dat Roglic topbenen had. Normaal gesproken kan Remco het wiel volgen, maar nu wachtte hij af. Dat was misschien een teken dat hij iets minder goed was.”

Vuelta a España La Vuelta | Parcours en profiel van etappe 15 - Koninginnenrit naar de Sierra Nevada EEN UUR GELEDEN

Of Van Wilder op ziet tegen de de zware bergetappe van zondag met finish op Sierra Nevada? “Roglic heeft het net zo zwaar. Hij heeft misschien een klap uitgedeeld, maar wij staan aan de leiding”, zegt hij laconiek.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+

Vuelta a España La Vuelta | Dit zijn de klassementen na etappe veertien - Roglic pakt tijd op Evenepoel EEN UUR GELEDEN