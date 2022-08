Gesink finishte de ploegentijdrit als eerste Jumbo-renner, maar de overige renners krijgen uiteraard dezelfde tijd. Omdat Jumbo als achttal finishte, bezet de ploeg na 13,3 kilometer de volledige top acht van het algemeen klassement.

Ondanks al die renners in dezelfde tijd heeft Gesink best een kans om het hele Nederlandse weekend in de speciale rode trui rond te rijden, aangezien Jumbo de ploegentijdrit won met een voorsprong van 13 seconden op Ineos.

Ad

La Vuelta | "Dit is één van de hoogtepunten van mijn carrière" - Gesink na behalen rode trui

Vuelta a España La Vuelta | "Mijn taak is duidelijk: Primoz uit de problemen houden" - Teunissen over sprintkansen 2 UUR GELEDEN

Bergtrui Harper

Het Quick-Step van Remco Evenepoel finishte als derde, op 14 seconden. De op achterstand geraakte John Degenkolb is 182ste en laatste, met een achterstand van 4:13.

Nummer twee Primoz Roglic is voorlopig eigen van de groene puntentrui. Chris Harper kreeg ondanks het ontbreken van een berg of zelfs maar een officiële col de bergtrui uitgereikt.

Algemeen klassement

1. Robert Gesink 24:40

2. Primoz Roglic +0:00

3. Chris Harper +0:00

4. Sepp Kuss +0:00

5. Rohan Dennis +0:00

6. Edoardo Affini +0:00

7. Sam Oomen +0:00

8. Mike Teunissen +0:00

9. Ethan Hayer +0:13

10. Richard Carapaz +0:13

Jongerenklassement

1. Ethan Hayter 24:53

2. Pavel Sivakov +0:00

3. Carlos Rodriguez +0:00

4. Luke Plapp +0:00

5. Remco Evenepoel +0:01

Ploegenklassement

1 Jumbo-Visma 24:40

2. INEOS Grenadiers +0:13

3. Quick-Step Alpha Vinyl +0:14

4. Team BikeExchange-Jayco +0:31

5. UAE Team Emirates +0:33

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | "Dit is één van de hoogtepunten van mijn carrière" - Gesink na behalen rode trui 2 UUR GELEDEN