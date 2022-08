Valverde en Nibali zijn allebei wielerkinderen van het begin van de 21e eeuw. Valverde maakte zijn debuut bij de profs in 2002 en geeft dus precies twintig jaar later de pijp aan Maarten. Nibali voegde zich drie jaar later bij het peloton. In de afgelopen twintig jaar sleepten de twee iconen een gigantische hoeveelheid prijzen in de wacht.

Zo won Alejandro Valverde de Vuelta in 2009 en eindigde hij op het podium van alle grote rondes. Daarbij boekte de Spanjaard achttien etappeoverwinningen. Zijn grootste successen kwamen echter in de ééndagskoersen. Valverde won Luik-Bastenaken-Luik maar liefst vier keer, was vijf keer de beste in de Waalse Pijl en in 2018 zette hij de kroon op zijn carrière door eindelijk wereldkampioen te worden.

Indrukwekkende prijzen

Vincenzo Nibali's prijzenkast is zo mogelijk nog indrukwekkender. De Italiaan won de Tour de France en de Vuelta en wist de Giro d'Italia zelfs twee keer op zijn naam te schrijven. Daarmee is Nibali één van de slechts zeven mannen uit de wielergeschiedenis die alle grote rondes wisten te winnen. Onderweg won de Italiaan bovendien maar liefst vijftien etappes.

De kwaliteiten van Nibali als klassementsrenner hebben zijn prestaties bij de klassiekers zeker niet in de weg gezeten. Nibali won de twee Italiaanse monumenten Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije, waarvan deze laatste zelfs twee keer. De regenboogtrui heeft de Italiaan nooit om de schouders gehad, maar desondanks is ook hier sprake van een zeer indrukwekkend palmares.

De bijnamen

Bij een grote wielrenner hoort uiteraard een bijnaam en dat is ook bij deze twee het geval. El Imbatido en Lo squalo dello Stretto, oftewel de Onoverwinnelijke en de Haai van Messina zijn twee van de bekendste bijnamen van het peloton.

Valverde dankt deze bijnaam vooral aan zijn uitzonderlijke kwaliteiten als puncheur tijdens de piek van zijn carrière. In wedstrijden die eindigden met een korte, steile beklimming was Valverde nauwelijks te kloppen. Zo won de Spanjaard tussen 2014 en 2017 vier keer op rij de Waalse Pijl, met de aankomst op de gevreesde Muur van Hoei.

De bijnaam van Nibali is uiteraard afgeleid van zijn geboorteplaats op Sicilië en het feit dat hij toesloeg als een roofdier op het moment dat een concurrent tekenen van zwakte vertoonde. Nibali hoefde slechts een druppel bloed te ruiken en hij wist dat het tijd was om zijn rivalen flink aan te vallen.

Wat kunnen ze nog deze Vuelta

De tijden dat Valverde en Nibali nog meededen om de leiderstrui in grote rondes liggen alweer enkele jaren achter ons, al hoewel Nibali met een vierde plaats in de Giro d'Italia eerder dit jaar toch nog verraste. Vermoedelijk zullen de twee veteranen zich deze Vuelta dan ook gaan richten op het winnen van een etappe.

Met name voor Valverde ligt dit in de lijn der verwachtingen. Zijn ploeg Movistar, waar hij al jarenlang het uithangbord van is, verkeert in degradatienood. Er moeten zo veel mogelijk punten worden binnengesleept voor het team en dan zal toch vooral naar Valverde gekeken worden, ondanks zijn leeftijd van 42 jaar. Valverde zal ten koste van alles willen voorkomen dat zijn ploeg bij zijn afscheid in het thuisland afzakt naar het tweede niveau.

Nibali zal vermoedelijk iets meer vrijheid krijgen. Zijn ploeg Astana hoeft zich minder zorgen te maken en zal bovendien waarschijnlijk een echte klassementsrenner meenemen in Miguel Angel Lopez. Nibali zal daarom zijn dagen mogen uitkiezen en wellicht zit er dan, net als in de Giro, toch weer een klassement in voor de Italiaan.

