"Dit was het droomscenario", jubelde Pedersen nadat hij met grote voorsprong de finish was gepasseerd. "We wisten dat de finale perfect voor mij was. De ploeg was de hele dag gefocust. Ze hebben mij goed afgezet voor de sprint."

De Deen profiteerde optimaal van Pascal Ackermann die vroeg de sprint aanging en een gat trok. "Zo gemakkelijk was dat niet, want Pascal volgen, is gewoon volle bak sprinten. Dat heb ik dus zo'n 350 meter moeten doen."

Etappewinst

De drager van de puntentrui is ook blij voor zijn ploeg. "Een comfortabele voorsprong in het puntenklassement is leuk, maar we zien hier om een etappe te winnen. Dat heb ik de jongens vandaag kunnen geven."

Een rit winnen blijft het doel voor het slot van de Vuelta. "Het zou mooi zijn als we er nog een kunnen pakken. We blijven daar voor vechten."

