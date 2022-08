Ad

De Vuelta a España biedt vaak garantie op spektakel en dat wordt ook dit jaar niet anders volgens drievoudig eindwinnaar Alberto Contador. “Het is vergeleken met de Giro en de Tour de ronde waar je de meeste verrassingen ziet.”

“De Vuelta heeft de Zuid-Europese mentaliteit in zich, wij beleven het wielrennen met emotie en de supporters laten dat elke etappe weer zien. Het is een hele speciale koers."

Lastige plek op wielerkalender

Jonas Vingegaard won dit jaar de Tour de France, maar ontbreekt in Spanje op de deelnemerslijst en dat is niet ongebruikelijk. Het gebeurt tegenwoordig namelijk vaker dat de Tourwinnaar de Vuelta overslaat en dat komt volgens Contador vooral door de wielerkalender.

“Als je het seizoen voorbereidt dan weet je dat je een aantal races moet opofferen. Wanneer je na een slopend seizoen deelneemt aan de Vuelta, ben je aan het einde van het jaar ontzettend vermoeid. Het is alsof je met minimale energie een van de hoogste bergen beklimt, nadat je een paar weken ervoor de Mount Everest hebt beklommen.”

Spaanse crisis

Contador is zelf verantwoordelijk voor drie eindoverwinningen in de Vuelta en won bovendien zes etappes. Tegenwoordig lijkt het wielrennen in Spanje echter een beetje in een dal te zijn beland. Zo wachten de Spaanse wielerfans al 33 etappes op een etappezege van een landgenoot in de Spaanse wielerronde.

“Je hebt te maken met golven in generaties dus we moeten nu even geduldig zijn. Er komt een geweldige generatie aan met renners als Juan Ayuso en Carlos Rodríguez. We gaan de Vuelta dit jaar niet winnen, maar ik denk wel dat we dit jaar weer belangrijke etappes kunnen winnen.”

Kansen Evenepoel

Wie volgens Contador ook voor etappezeges moet gaan, is Remco Evenepoel. “Remco moet zich, ondanks dat hij een van de beste rijders van dit moment is, focussen op ritoverwinningen.”

"Hij kan in de toekomst omschakelen naar het algemene klassement, maar voor nu is zijn specialiteit om te vechten voor dagsucces. We kunnen in deze Vuelta misschien wel zien of Evenepoel ooit in de buurt gaat komen van het niveau van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard."

Topfavoriet

Over de topfavoriet voor het eindklassement in deze Vuelta a España hoeft Contador niet lang na te denken. “Dat is zonder enige twijfel Primoz Roglic, zeker met de afwezigheid van Tadej Pogacar.”

De Spaanse oud-renner ziet wel twee serieuze uitdagers op de loer liggen. “Richard Carapaz en Simon Yates zijn de twee grootste rivalen van Roglic. Yates weet wat het is om deze koers te winnen en Carapaz is al eens heel dichtbij geweest. Die ervaringen kunnen uiteindelijk de doorslag geven”, besluit Contador.

