Iedereen kent de individuele tijdrit wel. Vrijwel elke etappekoers heeft er minstens één. Verschillend in lengtes van enkele kilometers tot een uur lang, 40 kilometer of langer, stoempen op de pedalen. De ploegentijdrit is een vergelijkbare discipline, maar dan met de gehele ploeg.

Een ploegentijdrit begint met alle renners van de ploeg aan de start. Het startsein volgt en de race begint. Net zoals bij een individuele tijdrit is het vervolgens een kwestie van zo snel mogelijk van A naar B zien te fietsen. De tijd die uiteindelijk op de uitslag komt te staan is die van de vierde renner van de ploeg.

Aerodynamica

Bij het wielrennen speelt aerodynamica een grote rol. Daarom zie je renners met steeds smallere sturen rondrijden in het peloton en gaan renners voor uren de windtunnel in om de optimale positie te realiseren. Een onderdeel van die aerodynamica is het draften achter een andere renner, 'in het wiel zitten'. Een renner die heel vlak achter zijn voorganger fietst kan wel tot 60 procent minder luchtweerstand ervaren als de renner voor hem. Om hoe meer renners dit gaat, hoe groter het effect voor de renners achteraan een groep. Dit is de reden waarom je soms renners in een koers achteraan het peloton ziet babbelen met elkaar terwijl ze op kop een maximale inspanning aan het doen zijn.

De vier na eerste sterkste

Bij een ploegentijdrit geldt hetzelfde principe. De renner op kop moet zich het meeste inspannen terwijl de renners daarachter relatief kunnen bijkomen in het wiel. Hierdoor kan een ploeg spelen met bepaalde renners een groot deel van de race op kop laten rijden om die het laatste deel de rest van de groep te laten gaan. Zo kan je renners sparen voor het laatste deel van de rit. Omdat de tijd die wordt opgenomen van de vierde renner over de meet is gaat het er dus niet om wie de sterkste renner van de groep is, maar wie de nummer vier is. Tactiek speelt dus een zeer belangrijke rol. De renners die als groep over de meet komen krijgen dezelfde tijd, de achterblijvers verliezen wel 'gewoon' de tijd waarop zij binnenkomen. De eerste over de lijn is degene die de leiderstrui aan mag doen als het gaat om een openingstijdrit zoals bij deze Vuelta met de start in Utrecht.

Gevaar

Bij een ploegentijdrit zit het gevaar ook in een klein hoekje. Omdat je als hele ploeg op het parcours rijdt kan een valpartij dus grote gevolgen hebben. Iets waar Jumbo-Visma, zonder erg, over mee kan praten. Zij kwamen in de laatste ploegentijdrit in de Vuelta ten val omdat er een poedelbadje langs het parcours was leeggelopen en de weg nat was geworden. De beelden blijven bizar om te zien en doen ook terugdenken aan het paniekmoment tijdens de kasseienetappe van de afgelopen Tour.

