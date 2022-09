La Vuelta | “Ik vond die handschoenen maar irritant” - Evenepoel ondanks valpartij geen fan

“Ik denk niet dat ik ze weer aantrek. Ik vond die handschoenen onderweg op de fiets best vervelend”, aldus Evenepoel na de etappe van vrijdag, die werd gewonnen door Mads Pedersen, en waarin hij zelf rustig aan kon doen.

Een rustig dagje was misschien ook wel fijn voor de rode trui, die een beetje kon bekomen van zijn glijpartij van donderdag. Helemaal optimaal zat hij niet in het zadel. “Het kon beter, maar ik voelde me goed. Het was geen groot probleem.”

Evenepoel moet zaterdag zijn rode trui verdedigen als koers wordt gezet naar de top van de Sierra de La Pandera. Hij begint aan die uitdaging met ruime marge in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op Roglic bedraagt 2:41.

