Jay Vine sloop op de slotklim van de zesde etappe weg van het peloton en liet de laatst overgebleven vroege vluchter, Mark Padun, vervolgens achter. De Australiër pakte een halve minuut voorsprong op de favorieten en die voorsprong was genoeg voor de zege.

In die groep van de favorieten was het Evenepoel zelf die voor het eerst aan de boom schudde. Eerst kon Primoz Roglic nog volgen, maar even later brak de Sloveen van Jumbo-Visma. Alleen Enric Mas van Movistar kon de Belg nog volgen.

Bijltjesdag

De versnelling van Evenepoel zorgde voor een waar slagveld onder de klassementsrenners. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl pakt aan de finish ruim een minuut op een groepje met onder anderen Roglic, Almeida, Hindley, Yates en O'Connor.

Topfavoriet Richard Carapaz verloor zelfs nog meer tijd. De Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers verloor precies drie minuten op Evenepoel

Evenepoel nieuwe leider

Remco Evenepoel pakt naast tijd op zijn concurrenten ook de rode leiderstrui. De huidige leider Rudy Molard, kon de favorieten bergop niet volgen. De Fransman kwam uiteindelijk op vijf minuten binnen van ritwinnaar Jay Vine en zakt naar de tweede plaats in het klassement.

Evenepoel is de eerste Belgische leider in de Vuelta sinds Dylan Teuns in 2019. Juan Ayuso kwam vandaag als vierde binnen net voor de groep van Roglic, het Spaanse toptalent klimt naar de vijfde plaats in het klassement.

