Volgens de tweevoudig etappewinnaar in de Tour de France is Roglic te vaak betrokken bij een valpartij. “Vorig jaar verloor hij het eindklassement in Parijs-Nice door een val. Hij heeft twee keer de Tour verlaten met een crash en toen hij dit seizoen het Criterium du Dauphiné won, was zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard sterker.”

La Vuelta | Roglic betrokken bij valpartij in ontzettend warme etappe

Ad

Etappes of bergtrui

Vuelta a España La Vuelta | Dit is het parcours van de ploegentijdrit door Utrecht, de eerste etappe van de Vuelta EEN UUR GELEDEN

“Als alles meezit, dan wordt hij derde. Met andere woorden, Roglic gaat nooit meer een grote ronde winnen in zijn carrière”, stelt Voigt. Maar dat wil niet zeggen dat de Sloveen van Jumbo-Visma volgens de Duitser geen rol van betekenis meer kan spelen.

“Ik denk nog steeds dat Roglic in staat moet zijn om in een grote ronde etappes te winnen of desnoods voor de bergtrui of een vijfde plek in het klassement te gaan. Maar hij is voor mij niet langer een kandidaat op eindwinst.”

Verrassende favoriet

Op de vraag welke namen dan wel bij de favorieten horen tijdens deze Vuelta komt Voigt met een verrassende naam. “Tao Geoghegan Hart is een van de kanshebbers in Spanje, zeker in combinatie met zijn ploeggenoot van Ineos Grenadiers, Richard Carapaz.”

“Andere favorieten voor mij zijn Jai Hindley van BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel van Quick-Step Alpha Vinyl. In het algemeen zijn zij allemaal sterker dan Roglic”, besluit Voigt.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Dit is het parcours van de ploegentijdrit door Utrecht, de eerste etappe van de Vuelta EEN UUR GELEDEN