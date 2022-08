Van den Berg moest op de Rijzendeweg, een heuvel van vierde categorie, echter wel zijn meerdere erkennen in de Belg Thomas de Gendt. “Ik dacht bij het sprintje dat ik hem had, maar toen kwam De Gendt er nog over. Gelukkig pakte ik het ene puntje dat ik nodig had.”

De leider in het bergklassement is enorm populair onder de Nederlandse wielerfans. “Dat gebeurt niet zo vaak”, glundert Van den Berg. “Het is enorm cool, iets nieuws. Deze drie dagen waren zo mooi.”

Zien wel waar het eindigt

De 25-jarige Nederlander krijgt in het vervolg van de Vuelta te maken met beklimmingen die een stuk zwaarder zijn. “We gaan zien hoe mijn echte klimmersbenen zijn, maar het is heel vet om deze trui naar Spanje te brengen.”

“We zien wel waar het eindigt, als ik hem de eerste dag kwijt ben, dan ben ik hem de eerste dag kwijt. Het maakt na vandaag niet zoveel meer uit.”

