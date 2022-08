Hij moest er gisteren drie keer voor sprinten, maar uiteindelijk waren de bergpunten dan echt voor hem en dus mag Julius van den Berg in de blauwgestipte bergtrui starten. Dat hij vandaag bovendien door zijn woonplaats komt, maakt het extra speciaal.

"Dit zijn uitzonderlijk kansen voor mij, dit soort vlakke etappes", constateert de Nederlandse renner die gisteren landgenoot Jetse Bol aftroefte in de strijd om de blauwe bollentrui voor de bergkoning.

CORT

"Ik ben de enige niet-klimmer in onze ploeg, maar gelukkig had de ploegleider hetzelfde idee als ik voor deze etappe", schetst de EF-Education-renner zijn verbazing toen hij die ochtend hoorde voor eigen kans te mogen gaan.

Haalt Van den Berg inspiratie uit de prestatie van Magnus Cort, die tijdens de afgelopen Tour in eigen land de bergtrui veroverde en ook nog een etappe wist te winnen? "Als ik de trui tot in Madrid kan behouden en erin slaag een paar etappes te winnen, dan is mijn Vuelta wel geslaagd", antwoordt de Brabander me een kwinkslag die niet helemaal wordt opgepikt door de interviewster.

