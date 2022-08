“Het plan was om de trui kwijt te raken. Dat leek het hele peloton te weten”, zegt Gesink verwijzend naar de vele aanvalspogingen in het eerste deel van de etappe. “Het duurde bijna 80 kilometer voordat de kopgroep gevormd was. Dat was hard werken voor ons.”

Gesink, die zelf de rode trui droeg na de eerste etappe doordat hij als eerste over de lijn kwam in de ploegentijdrit, snapt goed waarom het beter is voor zijn kopman om de trui kwijt te raken. “Ik heb het zelf ook meegemaakt. Je bent veel extra tijd kwijt met de podiumceremonie en het praten met de pers. Dit is beter voor Primoz. De Vuelta is drie weken lang en je moet zo fris mogelijk zijn op het einde.”

Addy Engels

Ploegleider Addy Engels benadrukt dat het niet alleen beter is voor Roglic, maar ook voor de rest van zijn ploeg. De verantwoordelijkheid om op kop van het peloton te rijden, ligt nu ook bij een andere ploeg. “Tuurlijk we moeten goed opletten en dat kost ook energie, maar het is uiteindelijk toch anders dan dat je de leiderstrui hebt.”

“Het is goed dat we de rode trui weg konden geven, maar het was erg lastig. We moesten goed opletten wie er wegreed. Een kanshebber voor het klassement zou het lastig voor ons maken. Na zo’n lang gevecht bleef uiteindelijk een hele sterke kopgroep over. We zijn blij dat we alles onder controle konden houden”, aldus Engels.

Vandaag trui weer terug?

Voor vandaag krijgt Jumbo-Visma meteen een mogelijkheid om de trui weer terug te pakken. Op de steile flanken van de onbekende berg Pico Jano kan Roglic genoeg tijd terugpakken. Of Gesink verwacht dat de Sloveen morgen weer in het rood rijdt, durft hij geen antwoord te geven. “We gaan het zien.”

