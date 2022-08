Burgos-BH beet het spits af. De Spaanse ploeg van Jetse Bol ging als eerste van start op het vredenburgplein. Door de druppels op de lens van de camera leek het weer ook nog een rol te gaan spelen. De weg lag vooral in het begin van de avond hier en daar nog wel nat, dus de eerste ploegen zullen daar wel wat door benadeeld zijn. Toch zette de regen nooit echt door.

Australiërs

Ad

BikeExchange-Jayco was de eerste ploeg die een richttijd neerzette. Het Australische team vloog over het parcours met een gemiddelde snelheid van 55,4 kilometer per uur in een tijd van 25 minuten en elf seconden. Vele ploegen beten zich stuk op de snelle tijd van het blauwe achttal.

De Ineos-Grenadiers waren nog een klap sneller. Met een tijd van 24 minuten en 53 seconden was de Britse ploeg 18 seconden sneller. Quick-Step Alpha Vinyl, onder leiding van Remco Evenepoel, was slechts een seconde langzamer.

Gesink

En toen kwam Jumbo-Visma. Op het tussenpunt hadden ze al een voorsprong van dertien seconden bij elkaar gefietst. Het eerste stuk van het parcours was dus ook waar Jumbo-Visma de rit gewonnen heeft. Op de streep was het tijdsverschil nog steeds dertien seconden. Primoz Roglic sprak voor de rit al uit dat Robert Gesink als eerste over de streep mocht komen als hij nog bij de eerste vijf zat.

Achttal

Niet alleen Gesink zat nog bij de eerste vijf renners. De volledige Jumbo-Visma ploeg kwam als geheel over de finish. Wat maar weer eens laat zien hoe sterk ze zijn. Morgen mag Robert Gesink in de rode leiderstrui van start gaan in de tweede etappe van La Vuelta 2022.

WAAR KIJK JE?

