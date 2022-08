Het had een rustige dag moeten worden voor de klassementsrenners na het klimgeweld van het afgelopen weekend en de race tegen de klok op dinsdag. De etappe van ElPozo naar Cabo de Gata over ruim 191 kilometer, onder bijzonder warme omstandigheden, was immers grotendeels vlak en moest daarom een kolfje naar de hand worden van de sprinters.

Corona

Het peloton werd echter nog voor de start opgeschrikt door vijf nieuwe coronagevallen . Vanuit de top-10 moesten Simon Yates en Pavel Sivakov de ronde verlaten. Equipo Kern Pharma moest maar liefst drie renners als DNS opgeven. Roger Adria, Hector Carretero en Miquel Pau stapten vanwege een positieve coronatest niet meer op.

De nieuwe gevallen zijn het bewijs dat iedere renner op elk moment zomaar uit de koers kan worden gehaald. Het zorgt vooral voor angst bij de ploegen met klassementtoppers. Een coronabesmetting is voor de dominante Remco Evenepoel op dit moment zelfs het meest realistische scenario wanneer hij er niet in zou slagen om de rode trui naar Madrid te rijden.

De schok werd nog groter toen de Belgische klassemensleider zijn trouwe bondgenoot Alaphilippe kwijtraakte. De Fransman kwam ten val in een bocht en greep direct naar zijn schouder. De regerend wereldkampioen, die een horrorseizoen beleeft, stapte niet meer op de fiets.

Vlucht

In afwachting van de bijna niet te voorkomen massasprint waren drie renners direct na de start in de aanval gegaan. Vojtech Repa, Joan Bou en Jetse Bol, van drie procontinentale ploegen, hadden vooral als doel om hun sponsoren in de spotlights te zetten, want echt hoop op de etappewinst zullen ze niet hebben gehad.

De sprintersploegen in het peloton speelden met het drietal zonder ze al te veel ruimte te geven. Het verschil schommelde voortdurend tussen de een en twee minuten.

De Nederlander bleek duidelijk de beste van de drie koplopers, want ruim vijftig kilometer voor de finish besloot Bol alleen de strijd voort te zetten. Repa en Bou hadden geen antwoord op de demarrage en lieten zich niet veel later inlopen door het peloton. Op 26 kilometer voor de meet had de grote groep ook Bol te pakken.

Massasprint

De etappe kabbelde vervolgens rustig door richting de finish. De tussensprint was een zeldzaam lichtpuntje. Mads Pedersen verstevigde daarin zijn leidende positie voor de puntentrui. Het was tevens het sein voor de ploegen om de treintjes te formeren en de massasprint voor te bereiden.

In Cabo de Gata ging John Degenkolb als eerste aan. Pascal Ackermann nam vervolgens over waarna Groves uit het wiel van Daniel McLay het goede werk van zijn ploeg afmaakte. Hierdoor had de formatie toch nog iets te juichen na de opgave van Yates eerder op de dag.

Van Poppel moest van heel ver komen en sprintte knap naar de tweede plaats. Merlier moest genoegen nemen met plek drie.

Twaalfde etappe

De twaalfde etappe op donderdag biedt wellicht meer spektakel. Na een vlakke aanloop in de Costa del Sol ligt de streep bovenop de Peñas Blancas van de eerste categorie.

