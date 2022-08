De tijdrit van dinsdag is 30,9 kilometer lang en gaat van Elche naar Alicante. De klimmers hebben geen voordeel in deze race tegen de klok, want het profiel is vlakker dan vlak.

Starttijden favorieten dagzege

Ad

14:35 uur: Rémi Cavagna

14:41 uur: Eduardo Affini

14:44 uur: Mads Pedersen

15:10 uur: Bruno Armirail

15:17 uur: Ethan Hayter

15:20 uur: Rohan Dennis

15:21 uur: Fred Wright

15:57 uur: Nelson Oliveira

16:43 uur: João Almeida

16:51 uur: Primoz Roglic

16:55 uur: Remco Evenepoel

Vuelta a España La Vuelta | Bekijk de route en het profiel van etappe tien – tijdrit kolfje naar hand Evenepoel? 20 UUR GELEDEN

Starttijden Nederlanders

13:43 uur: Boy van Poppel

14:01 uur: Julius van den Berg

14:05 uur: Mike Teunissen

14:20 uur: Joris Nieuwenhuis

14:47 uur: Jetse Bol

15:32 uur: Dylan van Baarle

15:36 uur: Robert Gesink

16:01 uur: Sam Oomen

16:13 uur: Wilco Kelderman

16:35 uur: Thymen Arensman

Starttijden top tien

16:37 uur: Pavel Sivakov

16:39 uur: Jai Hindley

16:41 uur: Miguel Ángel López

16:43 uur: João Almeida

16:45 uur: Simon Yates

16:47 uur: Juan Ayuso

16:49 uur: Carlos Rodríguez

16:51 uur: Primoz Roglic

16:53 uur: Enric Mas

16:55 uur: Remco Evenepoel

WAAR KIJK JE?



De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Liveblog - etappe 10 is een tijdrit, pakt rode trui Evenepoel nog meer tijd op Roglic? EEN UUR GELEDEN