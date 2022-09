Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 69:59:12

2. Enric Mas +2:07

3. Juan Ayuso 5:14

4. Miguel Ángel López +5:56

4. Carlos Rodriguez 6:49

6. João Almeida +7:14

7. Thymen Arensman +8:09

8. Ben O'Connor +9:34

9.Rigoberto Uran +9:56

10. Jai Hindley 12:03

Bergklassement

1. Richard Carapaz 45 punten

2. Enric Mas 25 punten

3. Thymen Arensman 23 punten

4. Robert Stannard 21 punten

5. Marc Soler 20 punten

Puntenklassement

1. Mads Pedersen 349 punten

2. Fred Wright 149 punten

3. Marc Soler 133 punten

4. Remco Evenepoel 123 punten

5. Enric Mas 107 punten

Jongerenklassement

1. Remco Evenepoel 69:59:12

2. Juan Ayuso +5:14

3. Carlos Rodríguez +6:49

4. Joao Almeida +7:14

5. Thymen Arensman +8:09

