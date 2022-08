Voor een dampende camera doet Vine zijn verhaal na afloop van de etappe. "Het is bijna niet voor te stellen hoe mooi dit is. Met nog 70 kilometer te gaan miste ik de kans op in het vluchtersgroepje te komen en ik kreeg ook nog een lekke band in de eerste vijf kilometer. Het is fantastisch hoe hard het team voor me heeft gewerkt vandaag. Ik ben echt heel trots op ze.

"Nadat ik vorig jaar heel dichtbij een overwinning kwam heb ik er dit jaar heel hard voor gewerkt. Het is echt een droom die uitkomt.

"Ik wist dat Padun nog iets verderop reed dus als ik het gat wilde dichten, dan moest ik van heel verg gaan. Ik had het geluk, of nou ja geluk, dat de mannen in het algemeen klassement het niet erg vonden als ik zou winnen. Op de berg voelde ik me goed en die kon ik dan ook relatief eenvoudig beklimmen.

"In de laatste kilometer dacht ik vooral aan mijn vrouw die er de laatste jaren zoveel voor me is geweest, zodat ik op dit punt kon komen. Ik denk dat het tijd is voor een Corvette", aldus een lachende Vine.

