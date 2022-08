Lefevere heeft met zijn Quick-Step ook niet te klagen over hoe vaak de renners hem laten juichen, al viel het voorjaar van 2022 wat tegen, maar de sublieme prestaties van Jumbo gaan zelfs zijn pet te boven. De ploegleider kan er niet bij hoe Jumbo erin slaagde om de ploegentijdrit te domineren.

“Ze komen van een andere planeet. Als ik zie hoe onze jongens de bochten hebben genomen, dan vraag ik me toch af hoe de renners van Jumbo dat hebben gedaan. Bij een auto zou je zeggen: op twee wielen”, aldus Lefevere na een tochtje in de volgauto door de straten van Utrecht tegenover Het Nieuwsblad.

Gesink

Jumbo-Visma hield eerder dit wielerjaar al huis in de Tour de France, met Jonas Vingegaard, Wout van Aert en de later uitgevallen Primoz Roglic. De Vuelta-ploeg onder aanvoering van Roglic is niet zo sterk als de Tour-ploeg, maar won de ploegentijdrit nog steeds met een verschil van dertien seconden.

Vandaar dat Jumbo kon plannen dat Gesink als eerste over de streep kwam, waarna ook Teunissen een dagje rode trui werd gegund terwijl Affini de leiderstrui op Spaanse bodem mag aantrekken. Het scoren van de leiderstrui was niet direct het doel van Remco Evenepoel in het openingsweekend , maar hij gaf wel aan volle bak te hebben gereden.

“Ik heb beurten van een kilometer lang gedaan om de snelheid hoog te houden”, aldus Evenepoel. “Rond het tussenpunt hadden we een zwak momentje en verloren we wat tijd, maar verder hebben we het goed ingedeeld.”

