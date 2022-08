poulain in de luwte houden is niet altijd de modus operandi geweest van Lefevere. Vorig jaar leek hij Evenepoel en Joao Almeida, zijn belangrijkste troeven in de Giro d'Italia, in aanloop naar die ronde zelfs tegen elkaar uit te spelen. Het was destijds de opmaat naar Zijnin de luwte houden is niet altijd de modus operandi geweest van Lefevere. Vorig jaar leek hij Evenepoel en Joao Almeida, zijn belangrijkste troeven in de Giro d'Italia, in aanloop naar die ronde zelfs tegen elkaar uit te spelen. Het was destijds de opmaat naar een onvermijdelijke implosie van beiden.

Ad

Nu kiest Lefevere dus voor een andere tactiek. Vooraf was een ritzege en een plek in de top tien het doel en daar brengen de sterke prestaties van Evenepoel vooralsnog geen verandering in. "Het belangrijkste is dat Remco tot maandag op de rustdag geen tijd verliest tegenover rechtstreekse concurrenten zoals Almeida, Mas, Hindley en Roglic.”

Vuelta a España La Vuelta | Juan Ayuso maakt indruk op Pico Jano - De opmerkelijke opmars van een Spaans toptalent EEN UUR GELEDEN

KALMTE

Vorig jaar keek heel België reikhalzend uit naar de eerste grote ronde van Evenepoel. Elke nationale krant stuurde een paar extra verslaggevers naar de Laars om dagelijks verslag uit te brengen van het wel en wee van de nieuwe wielerhoop. Dit keer is de stemming wat voorzichtiger. Er werd aanvankelijk minder druk op de schouders van de QuickStep-renner gelegd, maar of dat nog lang zo zal blijven na gisteren valt te betwijfelen.

“Ik kan mij voorstellen dat heel het land in rep en roer staat, maar laat ons kalm blijven. Remco heeft nog altijd geen ritzege gewonnen en kan nog een slechte dag hebben. Het duurt nog zeer lang. Ik zou de eerste keer evalueren dinsdag na de lange tijdrit en daar blijf ik bij”, maant Lefevere de natie tot kalmte.

Het is maar de vraag of QuickStep - Alpha-Vinyl er nu al alles aan zal doen om de rode trui te verdedigen. "De leiderstrui is mooi, maar zo vroeg in een grote ronde misschien een vergiftigd geschenk. Wij hebben de ploeg proberen bouwen in functie van Remco, maar dit is nog niet de ploeg waar we ooit naar toe willen", houdt de manager wat dat betreft een slag om de arm.

Evenepoel zal de tijdrit van dinsdag met een dikke, rode stift omcirkeld hebben op zijn kalender. Daar hoopt hij tijd te pakken op de pure klimmers en zo een buffer te hebben richting het hooggebergte. In Roglic en Almeida treft hij echter nog twee uitstekende tijdrijders.

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Eenzame huldiging in de regen voor groene truidrager Sam Bennett 3 UUR GELEDEN