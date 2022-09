Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 14 14:30-18:00

Achtergrond

Na enkele relatief rustige etappes barst het geweld zaterdag weer los in de Ronde van Spanje. Er staat een onvervalste bergetappe op het programma, met een heerlijke finish bergop. De beklimming van de Sierra de La Pandera liegt er niet om. Dat weet Evenepoel ook en zijn rivalen even goed.

Als zich een kans aandient om te testen hoe sterk of zwak Evenepoel echt is na twee weken koers, dan is het deze slotklim. Andersom kan de Belg, drager van de rode trui, natuurlijk net zo goed de genadeklap uitdienen. Zijn marge in het algemeen klassement bedraagt al 2:41 en dus is er speling.

La Vuelta | Parcours en profiel van etappe 14 - brute bergrit met finish bergop Sierra de La Pandera

Favorieten

De Sierra de La Pandera herbergt volop steile stroken. Het getal 15 komt diverse keren terug. Die stroken van 15 procent zijn ook niet kort, maar wat langer. Het is geen kwestie van tanden op elkaar en even doorbijten, maar gekookt worden in een strijd tegen de elementen.

Voor de favorieten kunnen we niet anders dan kijken naar het lijstje Evenepoel, Primoz Roglic en Enric Mas, maar misschien krijgen we wel een koers in een koers met vluchters voorop. Jay Vine is uiteraard kanshebber op meer dagsucces, evenals Richard Carapaz. Wilco Kelderman staat inmiddels te kort in het klassement om vrijheid te krijgen, maar wellicht kan Thymen Arensman een stunt uithalen?

La Vuelta | Mads Pedersen wint pittige sprint met overmacht

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 48:11:10

2. Primoz Roglic +2:41

3. Enric Mas +3:03

4. Carlos Rodriguez +4:06

5. Juan Ayuso +4:53

6. Wilco Kelderman +6:28

7. Miguel Ángel López +6:56

8. João Almeida +7:18

9. Jan Polanc +8:00

10. Tao Geoghegan Hart +8:05

