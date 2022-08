Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 11 14:30-18:15

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Het kan niet anders of de sprinters zijn er woensdag he-le-maal klaar voor. Dit wordt hun dag in de Vuelta, vandaag is bedoeld voor een massasprint. Het zijn de rappe mannen die een gooi mogen doen naar dagsucces, al zijn er vast ook vluchters te porren voor de aanval van de dag. Laten we het hopen, anders wordt het met 193 kilometer een wel heel erg lange etappe.

Er wordt gekoerst richting het zuiden, waar later deze week als vanzelf weer bergen opdoem om de strijd om de rode trui te betwisten. Maar vandaag is een halve vrije dag voor de mannen van het klassement, vandaag is een kwestie van overleven, niet vallen en goed sturen als daar om wordt gevraagd.

Drie kilometer van de streep is iedereen veilig, daar kun je je laten afzakken. Vanaf dat moment zijn er nog slechts enkelen in de race om een Vuelta-etappe te winnen. Een goed eindschot is een vereiste, de allerbeste en -snelste sprint waarschijnlijk ook.

Van Poppel outsider

Wie zijn bij afwezigheid van Bennett de favorieten voor dagsucces? Mads Pedersen natuurlijk als drager van de groene trui, maar ook Tim Merlier. Hij schoot uit zijn pedaal in Breda, maar krijgt nu een nieuwe kans. Dan zijn er nog Pascal Ackermann en Kaden Groves, maar vlak ook Danny van Poppel niet meteen uit.

Van Poppel dirigeerde Bennett met fantastische lead-outs naar de overwinning, maar wellicht gaat hij nu voor zijn eigen kansen… aangezien de aangewezen sprinter thuis zit met een coronabesmetting. Van Poppel beschouwt zichzelf niet meer als pure sprinter, maar wie weet wat hij kan als de sterren een keertje gunstig staan!

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 34:35:50

2. Primoz Roglic +2:41

3. Enric Mas + 3:03

4. Carlos Rodriguez +3:55

5. Simon Yates +4:50

6. Juan Ayuso +4:53

7. João Almeida +6:45

8. Miguel Ángel López +6:50

9. Pavel Sivakov +7:06

10. Tao Geoghegan Hart +7:37

