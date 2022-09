Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 12 14:30-18:00

Ad

Vuelta a España La Vuelta | Evenepoel roept organisatie op na coronagolf in peloton - “Neem meer maatregelen" 2 UUR GELEDEN

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Achtergrond

Remco Evenepoel is van de nul af. Dankzij zijn overwinning in de tijdrit heeft hij voor het eerst een etappe gewonnen in een grote ronde. Dit was een duidelijk doel tijdens de start van de Ronde van Spanje in Utrecht, maar nu wordt het vizier gericht op Madrid. Voor het eerst sprak de Belg uit dat hij deze Vuelta daadwerkelijk wil winnen.

De rode trui zit in ieder geval stevig om de schouders van de kleine Merckx. En wie weet smaakt die eerste overwinning wel naar meer. Het is al gebleken dat Evenepoel ook bergop tot de sterksten behoort, dus of Primoz Roglic of Enric Mas hem kan afstoppen…

Misschien moet de concurrentie eerder worden gezocht in de hoek van Jay Vine, die zelfs al twee ritten won – met finish bergop – en op wie echt geen maat staat. Het is meer dan verdiend dat de renner van Alpecin de bergtrui draagt. Het wordt ook leuk om te zien of Thymen Arensman in de top tien blijft.

La Vuelta | Remco Evenepoel bang voor coronabesmettingen - "Dat zou echt een nachtmerrie zijn"

Vine

Het is geen toeval dat Evenepoel en Vine worden genoemd als favorieten voor de winst in etappe twaalf. Bekijk het profiel zelf maar. De laatste twintig kilometer van de 191 kilometer lange tocht richting de Peñas Blancas in Estepona gaan stevig bergop!

Er zijn enkele steile stroken van 14 procent en het venijn zit ‘m niet eens in de staart, maar in het begin. Daarna vlakt het wat af. Toch wint er een klimmer met inhoud, want er wordt in totaal liefst twintig kilometer geklommen. Ook de warme speelt een factor van belang.

La Vuelta | Ingesloten Van Poppel moet flink sturen en kan amper sprinten, wordt wel tweede

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 39:39:04

2. Primoz Roglic +2:41

3. Enric Mas + 3:03

4. Carlos Rodriguez +3:55

5. Juan Ayuso +4:53

6. João Almeida +6:45

7. Miguel Ángel López +6:50

8. Tao Geoghegan Hart +7:37

9. Ben O'Connor + 7:46

10. Thymen Arensman + 8:44

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+. Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Samenvatting etappe elf - Kaden Groves wint, Danny van Poppel nipt tweede 19 UUR GELEDEN