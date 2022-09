Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 18 03:15:21 Herhaling

Ad

Vuelta a España La Vuelta | Gesink pakt bijna etappe: "Was een fantastische race tot de laatste 200 meter" EEN UUR GELEDEN

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Evenepoel wint

Wat een finale. Evenepoel pakt de etappe voor Mas en Gesink.

Ze komen erbij

Mas, Gesink of Evenepoel?

Nog 500 meter

10 seconden heeft Gesink nog. Mas en Evenepoel hebben de Nederlander in beeld.

Mas probeert het nog maar eens

Hij krijgt Evenepoel echter maar niet los.

Nog 1 kilometer

Nog 20 seconden heeft Robert Gesink op de klassementsmannen.

Nog 2,5 kilometer

Gesink heeft nog een halve minuut voorsprong op de rode trui, terwijl Evenepoel weer versnelt. De Belg wil nog voor de etappe gaan. Pinot zit in de groep van Evenepoel en Carapaz heeft moeten wachten op zijn geloste ploegmaat Rodriguez.

Het regent aanvalspogingen

Rodriguez is gelost, dus ruiken renners als Almeida en Lopez hun kans.

Mas valt aan

Evenepoel is echter niet onder de indruk en kan gemakkelijk bijbenen.

Carapaz en Pinot op halve minuut

De voorsprong van Gesink op zijn naaste belagers is een halve minuut.

Nog 5 kilometer

Robert Gesink loopt verder weg van de rode trui. De vraag is waar Carapaz en Pinot zich bevinden. Higuita is inmiddels ingerekend door het peloton.

Gesink rijdt weg bij Gesbert

De Nederlander rijdt alleen op kop van de wedstrijd met nog ruim 6 kilometer te gaan.

Nog 7 kilometer

De groep van Almeida is eindelijk ingerekend door de rode trui. Enric Mas is teruggereden naar deze groep. De voorsprong van Gesink en Gesbert op de rode trui is nog maar 40 seconden.

Evenepoel zelf in de aanval

De rode trui heeft genoeg gezien en gaat er zelf vandoor met een ongelofelijke vaart. Hij slaat meteen een gat met Mas en gaat erop en erover bij een groepje met onder anderen Thymen Arensman.

Aanval Lopez

Overal zien we nu renners uit de oorspronkelijke kopgroep die zich terug laten zakken voor hun kopmannen. Evenepoel kijkt alleen naar Mas.

Gesink en Gesbert zijn los

Robert Gesink heeft samen met Ellie Gesbert de rest van de kopgroep achter zich gelaten.

Mas versnelt

Enric Mas plaatst op een kleine tien kilometer van de streep een aanval. Evenepoel zit meteen in het wiel, maar verder kan alleen O'Connor volgen. Mas valt stil als hij ziet dat hij de Belg niet los kan rijden en dus zet O'Connor in zijn eentje door.

Nog 12 kilometer

De groep van Almeida is toch weer verder weggereden bij het peloton en heeft nog een minuut achterstand op de kopgroep. Het peloton rijdt daar 40 seconden achter, terwijl iedereen zich inmiddels op de slotklim Alto de Piornal bevindt.

Nog 15 kilometer

De kopgroep gaat bijna aan de slotklim beginnen. De groep van Almeida rijdt op anderhalve minuut van de leiders, maar het zal niet lang meer duren voordat het peloton zich bij deze groep voegt.

Almeida haalt deel oude kopgroep op

Joao Almeida en Marc Soler hebben een groot deel van de oorspronkelijke kopgroep bijgehaald. Ze rijden nu op 2:20 minuut van het zestal vooraan. De rode trui volgt op 40 seconden.

Rodriguez moet lossen bij het peloton

Buiten beeld is er van alles gebeurd rondom de rode trui. Er zijn ineens nog maar ruim tien renners om Evenepoel heen en Cristian Rodriguez is het voornaamste slachtoffer. De renner van Ineos wordt teruggebracht, maar de val van eerder deze dag lijkt zijn sporen te hebben nagelaten.

Zes man vooraan

De kopgroep bestaat nu uit Carthy, Higuita, Pinot, Gesink, Gesbert en Carapaz. Ondertussen heeft Soler zich laten zakken om kopwerk te verrichten voor Almeida. Carapaz mag van de rest de tien punten pakken voor het bergklassement en zal na vandaag de bolletjestrui in ontvangst nemen.

Carapaz in de achtervolging

De klimmer van Ineos won al twee etappes en heeft zijn hoop gezet op nog een overwinning en de bergtrui. Hij probeert nu de oversteek te maken naar de kopgroep van drie met Carthy, Pinot en Higuita.

Aanval vanuit de kopgroep

Hugh Carthy is weggereden bij de rest en wordt achtervolgd door Robert Gesink, Thibaut Pinot en Sergio Higuita.

Nog 55 kilometer

Waar we een uur geleden nog dachten dat de voorsprong van de kopgroep ruim voldoende was, gaat het nu toch hard. Almeida rijdt op drie minuten van de kopgroep en het peloton op een kleine vier minuten.

Nog 65 kilometer

Almeida en Oliveira hebben gezelschap gekregen van Mclay uit de kopgroep. Het drietal heeft een achterstand van ruim vier minuten op de kopgroep. Het peloton volgt op een kleine minuut. Het tempo wordt daar bepaald door Astana, die de vijfde plek van MIguel Angel Lopez aan het beschermen zijn.

Eerder op de dag verloor het peloton de bolletjestrui

La Vuelta | Een grote valpartij met Vine, Pedersen en Rodriguez in etappe 18

Op de top wacht hulp voor Almeida

Oliveira staat op het perfecte moment te wachten op zijn ploegmaat Almeida. In de afdaling kunnen de twee Portugezen samen tempo maken.

Nog 80 kilometer

Het gaat ongelofelijk hard vandaag en we krijgen vermoedelijk een strijd op twee fronten. De grote kopgroep vecht om de etappe, terwijl in het peloton UAE Team Emirates en Movistar Remco Evenepoel onder druk zullen zetten.

Almeida alleen op avontuur

Almeida heeft een minuut voorsprong op het peloton opgebouwd en laat ploegmakker McNulty achter zich.

Aanval van Almeida

Op maar liefst 87 kilometer van de streep vindt Joao Almeida het tijd om een aanval te plaatsen. Samen met ploeggenoot Brandon McNulty rijdt de Portugees weg uit het peloton.

Enorme kopgroep

Een enorme kopgroep heeft zich losgerukt van het peloton en meteen een grote voorsprong gepakt van meer dan zeven minuten. Dit zijn de belangrijkste namen: Gesink, Oomen, Teunissen, Nibali, Mäder, Higuita, Van Poppel, Carthy, Van den Berg, Pinot, Carapaz, Geoghegan Hart, Masnada, Craddock, Soler en Meurisse.

Abandon Vine

Ai, pijnlijk moment voor Jay Vine. De bergkoning van deze Vuelta komt vroeg in de etappe ten val en moet de koers verlaten. De nummer twee in het bergklassement, Richard Carapaz, zit nu op rozen voor de blauwe bollen. Ook Carlos Rodríguez was bij de val betrokken, hij meldt zich bij de medische auto.

Achtergrond

Evenepoel kan keer op keer een dag, een koninginnenrit afstrepen, en die van donderdag telt voor twee. Al is het maar omdat de Alto de Piornal twee keer aangetikt moet worden. Het is niet zo dat dit ook écht de laatste bergrit is, maar de streep ligt dit keer nog wel op het hoogste punt.

Voorlopig lijkt Evenepoel af te stevenen op de eerste Belgische rondewinst in 44 jaar tijd. Hij ligt prima op koers en met het verdwijnen van Primoz Roglic groeide zijn voorsprong naar twee minuten. Enric Mas is nu zijn naaste achtervolger. En dat op iets meer dan twee minuten.

La Vuelta | Opdringerige fans krijgen geen foto of handtekening van Evenepoel

Valverde

Goed om te weten is dat de Alto de Piornal een behoorlijk gelijkmatige klim is. De 13,5 kilometer lange col kent een gemiddelde stijging van 5 procent. De uitschieters liggen niet veel hoger. Er zijn op de top boniseconden te verdienen. Stel je voor dat die nog van belang zijn…

De favorieten voor etappe 18 zijn uiteraard de betere klimmers. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de mannen van het klassement met dagsucces aan de haal gaan en dus komen we uit bij namen als Richard Carapaz, Jay Vine en Marc Soler om er enkelen te noemen! Of wordt dit dé dag van het laatste kunstje van… Alejandro Valverde?

La Vuelta | Samenvatting etappe 17 - Uran voltooit trilogie met dagsucces in Giro, Tour en Vuelta

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 65:14:05

2. Enric Mas +2:01

3. Juan Ayuso 4:51

4. Carlos Rodriguez 5:20

5. Miguel Ángel López +5:33

6. João Almeida +6:51

7. Thymen Arensman +7:46

8. Ben O'Connor +9:11

9.Rigoberto Uran +9:35

10. Jai Hindley 11:40

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Evenepoel spreekt van perfecte dag na overwinning in rode trui EEN UUR GELEDEN