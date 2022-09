Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 17 14:30-18:00

Vuelta a España La Vuelta | Roglic is flink gehavend, stapt af na zware valpartij in finale rit zestien 3 UUR GELEDEN

Achtergrond

Het was de bedoeling dat we een spetterende slotweek tegemoet gingen en de aftrap daartoe werd ook gegeven. Roglic koos in een sprintersetappe voor de aanval, omdat het in de Ronde van Spanje nooit volledig vlak is en was niet alleen op weg naar tijdwinst, maar pakte ook seconden terug.

Helaas was sprake van een pyrrusoverwinning van de Sloveen, omdat hij in de sprint om extra seconden ten val kwam. De valpartij van Roglic was zo zwaar dat hij woensdag besloot niet meer van start te gaan in de zeventiende etappe. Daarmee ziet Evenepoel zijn grote rivaal uit de Ronde van Spanje verdwijnen.

Dat is extra jammer omdat er woensdag bergop wordt gefinisht. Wie weet wat voor snode plannen Roglic vandaag had… Eventuele spanning in het klassement moet nu komen van Enric Mas, maar zijn marge ten opzichte van de rode trui bedraagt alweer twee minuten.

Mas

Wellicht wil Mas toch proberen om aan de boom te schudden, want het blijft onontgonnen terrein waarop Evenepoel zich bevindt. De klim naar Monasterio de Tentudía is niet per se heel gemakkelijk, mogelijk laat de derde week zich inderdaad voelen… De gemiddelde stijging van 5 procent op een klim van 10 kilometer vertelt in ieder geval niet het hele verhaal. De slotklim is zwaarder dan dat.

De dagzege lijkt op voorhand toe te komen aan een vluchter, wie slaat er toe?

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 61:26:26

2. Primoz Roglic +1:26

3. Enric Mas +2:01

4. Juan Ayuso 4:49

5. Carlos Rodriguez 5:16

6. Miguel Ángel López +5:24

7. João Almeida +7:00

8. Thymen Arensman +7:05

9. Ben O'Connor +8:57

10. Jai Hindley 11:36

