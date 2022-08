Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 8 13:00-18:00

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Achtergrond

Met twee cols van de tweede categorie, drie van de derde categorie en de Colláu Fancuaya als slotstuk gaan we voor het eerst zien of Evenepoel daadwerkelijk in aanmerking komt voor de eindzege. En wat concurrenten als Enric Mas en Primoz Roglic nog precies waard zijn. De kopman van Jumbo-Visma kon eerder deze week niet volgen. Nu wel…?

Alles bij elkaar moeten de renners maar liefst 3500 hoogtemeters verteren, waarvan de laatste loodjes met recht het zwaarst wegen. De Colláu Fancuaya liegt er niet om en bestaat uit diverse loeizware en steile stroken, met uitschieters tot 17 en 19 procent!

De wegen van de vrij onbekende col zijn ook nog eens smal, dus hopelijk krijgen we een heerlijk mantegenman-gevecht voorgeschoteld. Het kan haast niet anders of de grote kanonnen worden naar voren gerold, want dit is geen etappe waarin de kleintjes de kruimels mogen oprapen.

Ayuso

Voor het lijstje favorieten kijken we dan ook naar de namen die je ook in het klassement verwacht. Evenepoel uiteraard gezien zijn status als rodetruidrager, maar ook zeker een Mas en Roglic mag je opschrijven. Daar voegen we Jai Hindley en Simon Yates graag nog aan toe, terwijl jongelingen als Juan Ayuso en Joao Almeide hopen te kunnen verrassen.

Wie weet valt er voor Wilco Kelderman (nu 13e) en Thymen Arensman (momenteel 16e) ook nog iets te halen.

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 25:21:34

2. Rudy Molard +0:21

3. Enric Mas +0:28

4. Primoz Roglic +1:01

5. Juan Ayuso +1:12

6. Pavel Sivakov +1:27

7. Tao Geoghegan Hart +1:27

8. Carlos Rodriguez +1:34

9. Simon Yates +1:52

10. Joao Almeida +1:54

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

