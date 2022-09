Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 15 12:55-18:00

Ad

Vuelta a España La Vuelta | Parcours en profiel van etappe 15 - Koninginnenrit naar de Sierra Nevada 5 UUR GELEDEN

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Achtergrond

De marge van Evenepoel leek geruststellend, maar welke marge halverwege een grote ronde biedt garanties? Geen enkele… Er moet nog steeds voor gekoerst worden. En dan is het nog maar de vraag hoe goed de rodetruidrager echt is hersteld van zijn valpartij. Stiekem is hij flink ingepakt.

Roglic daarentegen blijkt toch nog wel het een en ander in de tank te hebben. De Sloveen zit alweer dik twee weken op de fiets. Wordt de wankele basis per etappe meer solide? Wordt hij beter en Evenepoel slechter? Het zijn allemaal vragen die er ineens weer toe doen nu hij zijn achterstand heeft verkleind tot 1:49.

La Vuelta | Parcours en profiel van etappe 15 - Koninginnenrit naar de Sierra Nevada

Sierra Nevada

En ook niet onbelangrijk: zondag is deel twee van het tweeluik dat op zaterdag is gestart. Deze slotklim is nog bruter en er gaan er ook nog eens twee aan vooraf. De finish bergop in Sierra Nevada wordt pas aangetikt na 19,5 kilometer klimmen met een gemiddelde van 7,9% stijging.

Het feit dat de Vuelta deze col heeft aangemerkt als buitencategorie zegt genoeg… het is namelijk de enige in deze hele Ronde! Als favorieten komen dan ook slechts de beste klimmers in aanmerking. Sinds zaterdag is dat dus ook zeker weer Richard Carapaz, evenals Roglic. Miguel Ángel López mag ook niet onvermeld blijven. Evenepoel is vast al blij wanneer de schade beperkt blijft en lijkt niet direct topfavoriet.

La Vuelta | Carapaz wint opnieuw etappe, Evenepoel voor het eerst in problemen en verliest seconden

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 52:21:33

2. Primoz Roglic +1:49

3. Enric Mas +2:43

4. Carlos Rodríguez +3:46

5. Juan Ayuso +4:53

6. Miguel Ángel López +6:02

7. João Almeida +6:49

8. Wilco Kelderman +6:56

9. Tao Geoghegan Hart +8:49

10. Ben O'Connor +9:12

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Dit zijn de klassementen na etappe veertien - Roglic pakt tijd op Evenepoel 5 UUR GELEDEN