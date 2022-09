Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 19 14:30-18:00

Achtergrond

Evenepoel maakt donderdag tijdens de laatste klimfinish duidelijk dat er niet met hem valt te spoten. Enric Mas probeerde het. Natuurlijk probeerde hij het! Keer op keer probeerde de Spanjaard de leider te lossen, maar het lukte hem gewoon niet. Evenepoel zat constant in zijn wiel en kaapte zelfs de dagzege weg, ook voor de neus van Robert Gesink. Ondertussen werd Thymen Arensman vijfde.

Met de klimbenen van Arensman lijkt het nog steeds goed te zitten, maar verwacht hem eerder zaterdag in de laatste zware bergetappe en niet direct vrijdag, als 139 kilometer wordt gekoerst rondom Talavera de la Reina. Onderweg wordt twee keer de Puerto del Piélago beklommen. De tweede passage van de top is zo’n veertig kilometer voor de finish.

Pedersen?

Dit betekent dat het nog maar de vraag is of de klim daadwerkelijk scherprechter blijkt, of dat zich na de top nog een laatste twist aandient. Veertig kilometer solo vooruit blijven lijkt wat veel van het goede. Wie weet strijdt er eerder een plukje overblijvers uit de vlucht van de dag om de ritzege.

Het aanwijzen van een échte favoriet is lastig, maar als hij weet aan te klampen en de vlucht van de dag het niet haalt, kan Mads Pedersen zomaar eens richting alweer een overwinning sprinten.

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 69:59:12

2. Enric Mas +2:07

3. Juan Ayuso 5:14

4. Miguel Ángel López +5:56

4. Carlos Rodriguez 6:49

6. João Almeida +7:14

7. Thymen Arensman +8:09

8. Ben O'Connor +9:34

9.Rigoberto Uran +9:56

10. Jai Hindley 12:03

