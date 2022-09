Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 20 12:14-17:59 Live

Movistar heeft een plan

Gaat Movistar proberen de Vuelta te winnen vandaag? Na 18 kilometer koers gaat het niet hard genoeg voor de Spaanse formatie. Het tempo in het peloton wordt op de eerste klim van de dag flink opgevoerd.

Startschot!

Etappe twintig is begonnen! 180 kilometer en vijf gecategoriseerde beklimmingen. Het lijkt een ideale dag voor de vluchters. Dat zou veel actie in de eerste kilometers kunnen betekenen!

Gezond gespannen Evenepoel

Remco Evenepoel is voor de start van de twintigste etappe wat meer gespannen dan normaal. Ook niet zo gek, want dit is de laatste 'echte' etappe van La Vuelta 2022. Dit is wat Evenepoel te vertellen had voor de start van vandaag.

La Vuelta | "De laatste echte etappe zorgt voor extra spanning", Evenepoel klaar voor etappe 20

Wright - Roglic

Achtergrond

Het is al bijna niet meer voor te stellen dat een andere renner dan Evenepoel de rode trui draagt. Primoz Roglic begon de slotweek met een gewaagde aanval, maar kwam ten val en vuurt inmiddels vanuit huis zijn pijlen af op Fred Wright. De reactie van Roglic en Jumbo zorgt voor ontsteltenis bij Wright en Bahrain Victorious, die zich van geen kwaad bewust zijn.

Desondanks staat vast dat Roglic de Vueta niet voor de vierde keer op rij wint. Evenepoel maakt verreweg de grootste kans om de troon over te nemen van de Sloveen. De Belg moet slechts staan zien te houden in de laatste bergrit… daarna kan in Madrid de champagne worden ontkurkt!

La Vuelta | Bekijk in samenvatting hoe Pedersen voor de derde keer naar winst sprint

Arensman

Zo ver is het toch nog niet helemaal. Er moeten zaterdag nog 4000 hoogtemeters worden verteerd en direct vanuit het vertrek in Moralzarzal moet worden geklommen. Als Mas en Movistar nog een poets willen bakken, dient een heus masterplan te worden uitgevoerd. Maar niets is onmogelijk, zeker niet op maar liefst vijf cols!

Als dagfavorieten moet je denken aan de grote mannen, Mas en Evenepoel dus, maar vlak ook Miguel Ángel López niet uit. Thibaut Pinot is vaak goed in het slotweekend en wat te denken van Thymen Arensman die wellicht nog enkele plekjes hoopt te stijgen in de eindrangschikking? Hij staat nu zevende.

La Vuelta | Evenepoel is te sterk voor Gesink in de finale van etappe 18

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 73:18:23

2. Enric Mas +2:07

3. Juan Ayuso 5:14

4. Miguel Ángel López +5:56

4. Carlos Rodriguez 6:49

6. João Almeida +7:14

7. Thymen Arensman +8:09

8. Ben O'Connor +9:34

9. Rigoberto Uran +9:56

10. Jai Hindley 12:03

