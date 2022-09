Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 18 14:30-18:00

Ad

Vuelta a España La Vuelta | Profiel en route etappe 18 - Twee keer de Alto de Piornal 19 UUR GELEDEN

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Abandon Vine

Ai, pijnlijk moment voor Jay Vine. De bergkoning van deze Vuelta komt vroeg in de etappe ten val en moet de koers verlaten. De nummer twee in het bergklassement, Richard Carapaz, zit nu op rozen voor de blauwe bollen. Ook Carlos Rodríguez was bij de val betrokken, hij meldt zich bij de medische auto.

Achtergrond

Evenepoel kan keer op keer een dag, een koninginnenrit afstrepen, en die van donderdag telt voor twee. Al is het maar omdat de Alto de Piornal twee keer aangetikt moet worden. Het is niet zo dat dit ook écht de laatste bergrit is, maar de streep ligt dit keer nog wel op het hoogste punt.

Voorlopig lijkt Evenepoel af te stevenen op de eerste Belgische rondewinst in 44 jaar tijd. Hij ligt prima op koers en met het verdwijnen van Primoz Roglic groeide zijn voorsprong naar twee minuten. Enric Mas is nu zijn naaste achtervolger. En dat op iets meer dan twee minuten.

La Vuelta | Opdringerige fans krijgen geen foto of handtekening van Evenepoel

Valverde

Goed om te weten is dat de Alto de Piornal een behoorlijk gelijkmatige klim is. De 13,5 kilometer lange col kent een gemiddelde stijging van 5 procent. De uitschieters liggen niet veel hoger. Er zijn op de top boniseconden te verdienen. Stel je voor dat die nog van belang zijn…

De favorieten voor etappe 18 zijn uiteraard de betere klimmers. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de mannen van het klassement met dagsucces aan de haal gaan en dus komen we uit bij namen als Richard Carapaz, Jay Vine en Marc Soler om er enkelen te noemen! Of wordt dit dé dag van het laatste kunstje van… Alejandro Valverde?

La Vuelta | Samenvatting etappe 17 - Uran voltooit trilogie met dagsucces in Giro, Tour en Vuelta

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 65:14:05

2. Enric Mas +2:01

3. Juan Ayuso 4:51

4. Carlos Rodriguez 5:20

5. Miguel Ángel López +5:33

6. João Almeida +6:51

7. Thymen Arensman +7:46

8. Ben O'Connor +9:11

9.Rigoberto Uran +9:35

10. Jai Hindley 11:40

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Evenepoel na etappe 17: "Zag er op tv makkelijker uit dan het was" 20 UUR GELEDEN