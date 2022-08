Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 2 13:00-18:00

Ad

Vuelta a España La Vuelta | Dit is het parcours van etappe twee - van Den Bosch naar Utrecht met Gesink in rode trui EEN UUR GELEDEN

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Achtergrond

De tweede etappe kent ergens halverwege een hoogtepunt van maar liefst 69 meter… de Alto de Amerongse berg! De heuvel in de Utrechtse Heuvelrug is het hoogste punt van de provincie Utrecht, terwijl het peloton op weg is naar het Science Park in de gelijknamige stad.

Door zijn hoogte en steilheid is de Amerongse Berg geliefd onder sportfietsers en heeft een sticker van de vierde categorie opgeplakt gekregen. Dit betekent dat er een bergpunt valt te verdienen en de bergtrui – op dit moment in bezit van Chris Harper – ook officieel uitgereikt kan worden.

La Vuelta | Jumbo-Visma doet goede zaken in eerste etappe - Bekijk de hoogtepunten

Alto de Amerongse berg

Zodra het bergpunt is uitgedeeld, kan het vizier op de sprint. Tim Merlier is de uitgesproken favoriet, maar houd ook rekening met mannen als Sam Bennett, Kaden Groves en Ethan Hayter.

Ook Danny van Poppel hoopt zich misschien wel in het sprintgeweld te kunnen mengen, terwijl Mike Teunissen er met een late uitval juist aan hoopt te ontsnappen. Jetse Bol houden we in de gaten tijdens de strijd om de bollentrui op de Amerongse Berg!

Algemeen klassement

1. Robert Gesink 24:40

2. Primoz Roglic +0:00

3. Chris Harper +0:00

4. Sepp Kuss +0:00

5. Rohan Dennis +0:00

6. Edoardo Affini +0:00

7. Sam Oomen +0:00

8. Mike Teunissen +0:00

9. Ethan Hayer +0:13

10. Richard Carapaz +0:13

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

Vuelta a España La Vuelta | Dit is het parcours van etappe twee - van Den Bosch naar Utrecht met Gesink in rode trui EEN UUR GELEDEN