Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden.

Achtergrond

Jumbo en Roglic hebben hun zin: stiekem wilden ze de rode trui helemaal niet pakken en dankzij Rudy Molard is het onderweg naar Bilbao gelukt om de leiderstrui uit handen te geven. Maar hoe is dat na vertrek uit Bilbao? Dan lijkt de rode trui weer op het spel te staan en dat heeft alles te maken met de finale, als de Pico Jano moet worden beklommen.

Het peloton is donderdag 181,2 kilometer lang onderweg naar ‘Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo’, zoals de eindbestemming officieel is betiteld. Hou het gerust bij de Pico Jano, dat dekt prima de lading. De klim naar de top is maar liefst 12,2 kilometer lang en herbergt steile stroken, met een percentage dat tegen de 10 procent aanschurkt.

Rode trui

Het dragen van de rode trui kan vleugels geven, maar het lijkt uitgesloten dat Molard zo lang kan aanklampen. Ook van Wright, Arndt en Craddock mogen niet direct wonderen worden verwacht, waardoor de ogen toch weer op Roglic zijn gericht. De concurrentie kan hem eventueel zelfs in het rood dwingen. Of wordt er wellicht aangevallen?

Er zijn natuurlijk altijd vluchters te pollen om een gooi te doen naar dagsucces, maar van de mannen voor het klassement lijkt Roglic voorlopig toch echt de sterkste. Of gaan we Remco Evenepoel zien? Andere namen om in de gaten te houden zijn Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Richard Carapaz en Carlos Rodriguez, terwijl we hopen dat Thymen Arensman en Wilco Kelderman kort eindigen. Of zelfs tot meer in staat zijn.

Algemeen klassement

1. Rudy Molard 16:07:22

2. Fred Wright +0:02

3. Nikias Arndt +1:09

4. Lawson Craddock +2:27

5. Primoz Roglic +4:09

6. Sepp Kuss +4:22

7. Pavel Sivakov +4:35

8. Tao Geoghegan Hart +4:35

9. Remco Evenepoel +4:36

10. Richard Carapaz +4:42

Waar kijk je?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

La Vuelta | Dit is de route van etappe zes - vanuit Bilbao finish bergop op de Pico Jano