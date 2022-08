Premium Wielrennen La Vuelta | Etappe 7 14:30-18:00

Ons liveblog van de Vuelta a España gaat écht los zodra er live-beeld is. De meeste uitzendingen starten om 14:30 uur. Natuurlijk is onze blik ook al voor het opstarten van de live-registratie op de koers gericht. Diverse etappes worden zelfs van begin tot eind uitgezonden. Kijk je mee? Stream de hele Vuelta reclamevrij via discovery+!

Achtergrond

De zevende etappe van de Vuelta 2022 belooft een bijzondere te worden, al is het maar omdat het verloop niet of nauwelijks valt te voorspellen. Waarom niet? Omdat halverwege een col van de eerste categorie opdoemt, zonder dat daarna heel serieus wordt afgedaald.

De Puerto de San Glorio (1603 meter) vormt de scherprechter. De top van die berg ligt na zo’n 125 kilometer, waarmee er dus genoeg tijd is voor de sprinters om terug te keren in de (uitgedunde) groep, terwijl de aanvallers ongetwijfeld hopen dat de vlucht van de dag het haalt.

Pedersen

Dit maakt dat het verloop op diverse manieren kan uitpakken en dat is wel zo leuk. Als je de verschillende opties schetst en een naam moet aanwijzen, kom je aan bij Mads Pedersen. De Deen is in orde, kan een berg over en heeft een sprint in de benen.

Dit kan vrijdag zomaar eens de succesformule blijken voor Pedersen en Trek-Segafredo, maar garanties zijn er natuurlijk nooit. Ook het spelen van Ethan Hayter lijkt geen slecht idee.

Algemeen klassement

1. Remco Evenepoel 20:50:07

2. Rudy Molard +0:21

3. Enric Mas +0:28

4. Primoz Roglic +1:01

5. Juan Ayuso +1:12

6. Pavel Sivakov +1:27

7. Tao Geoghegan Hart +1:27

8. Carlos Rodriguez +1:34

9. Simon Yates +1:52

10. Joao Almeida +1:54

WAAR KIJK JE?

De Vuelta a España is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een gehele reclamevrije stream op discovery+ . Voor de vele liefhebbers is er goed nieuws, want het commentaar wordt net als tijdens de Giro verzorgd door Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon.

